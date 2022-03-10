303大停電才剛過，全台檢討聲浪四起，經濟部長王美花10日赴立法院報告303停電事故並接受質詢，據經濟部檢討報告，代理台電董事長、經濟部次長曾文生在會中分析調度備用電力時也透露，將開始設置「光電的儲能設備」，度過可能供電吃緊的時刻，未來也會斥資千億元改善整個電網設備。

由於我國太陽光電發電占比持續提升，過續認為會缺電的夏季尖峰，現在可以透過使用太陽光電來度過，但隨之而來的的夜間尖峰，則因為夜間沒有陽光，讓光電設備沒有用，因此規劃結合儲能設備，把白天發出來的電存下來，留待夜間需要時使用。

根據統計，目前全台太陽光電設置量已經達到將近8GW，但是儲能設備卻相當少，台電規劃在2025年要把儲能及相關設施容量提升到1,000MW，希望藉此來因應太陽光電等大量再生能源併網時，對電網造成衝擊，也把可利用資源做挪移，確保台灣未來電力供應穩定。