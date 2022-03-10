古坑鄉東和國中吸收斗六市與土庫鎮培育的優秀棒球隊學生，該校棒球隊四月將赴外地參賽缺機費，在記者會結束後趁機向縣長張麗善（左一）求救。（周麗蘭攝）

斗六市公所三月將舉行斗六市長盃滑輪溜冰錦標賽、第二屆市長盃全國青少棒與少棒邀請賽2場運動賽事，縣府也挹注經費補助。斗六市長林聖爵表示，透過舉辦運動賽事提升城市能見度，斗六的旅館訂房率三月幾近額滿了。

縣長張麗善出席今（10日）在斗六市公所舉辦的記者會表示，林聖爵市長把斗六市打造成為運動城市，更把各項建設和活動整合在一起營造出斗六市商機，公部門辦理活動得非常成功，這也是雲林的喜悅。

張麗善說，今年是雲林縣的全民健康運動年，昨（9日）啟動後希望所有鄉鎮市都能響應，感謝斗六市公所率先呼應，本周末12日、13日在斗六膨鼠公園滑輪溜冰錦標賽；16日至20日舉辦第二屆市長盃全國青少棒與少棒邀請賽。

第二屆市長盃青少棒與少棒賽將16日起舉行各組賽事，20日於斗六市棒球場舉行決賽。

斗六市目前有雲林國小、石榴國小、鎮南國小、公誠國小組棒球校隊，鎮南國小校長梁博雍表示，小學生以培養興趣為主。全雲林縣有20所學校有棒球校隊。

斗六市長林聖爵說，第一屆市長盃棒球有來自4縣市、15隊近300位選手參賽，今年第二屆有來自14縣市、42隊近900名選手報名，台東、澎湖也有組隊參與，包括知名的棒球搖籃紅葉國小。

他表示，首次辦理的市長盃溜冰賽有900名精英選手參賽，連續2周辦理全國性賽事也帶動斗六市商機，旅宿業都額滿，餐飲和觀光人潮也將增加不少。