金馬奇幻影展招牌《洛基恐怖秀》今年也沒缺席。（金馬提供）

《聖地X》以《銀翼殺手》原著小說〈機器人會夢見電子羊嗎？〉為靈感。（金馬提供）

2022金馬奇幻影展今日公布12部片單，包括秒殺招牌秀《洛基恐怖秀》將第12年引領狂歡，K歌場不僅復刻經典《真善美》，歌舞片之王《萬花嬉春》也將上演現場歌舞秀。馬拉松跨夜場則首度推出動畫類型「柯南推理夜」，一口氣連映《名偵探柯南：引爆摩天樓》、《名偵探柯南：世紀末的魔術師》、《名偵探柯南：瞳孔中的暗殺者》、《名偵探柯南 EPISODE ＂ONE＂ 變小的名偵探》4部經典劇場版。

把戲院變KTV的「狂歡K歌場」，除了《洛基恐怖秀》繼續狂歡登場，今年加碼推出70年屹立不搖的歌舞片之王《萬花嬉春》，不僅電影好看，現場還會精采重現舞王金凱利、唐納奧康諾與黛比雷諾經典歌舞場景。影迷許願已久的《真善美》也確定重返大銀幕，歡迎全家大小到金馬奇幻影展，一起跟著電影高歌〈Do-Re-Mi〉、〈小白花〉等膾炙人口的名曲。

金馬奇幻影展獨有的跨夜場，歷屆規劃驚悚、動作、邪典、異形到喜劇等多種類型經典，這回特別推出「柯南推理夜」，選映4部《名偵探柯南》動畫劇場版代表作，包括首部劇場版《名偵探柯南：引爆摩天樓》，怪盜基德、灰原、平次、和葉參戰大銀幕的《名偵探柯南：世紀末的魔術師》，以小蘭為故事中心的《名偵探柯南：瞳孔中的暗殺者》，以及原作者青山剛昌全面監修、紀念電視動畫開播12周年的《名偵探柯南 EPISODE ＂ONE＂ 變小的名偵探》，帶領影迷從深夜到清晨和柯南一起推理辦案。

備受影迷期待的「東瀛狂想」單元，今年也選入5部驚喜佳作。包括三池崇史執導、宮藤官九郎編劇的《臥底型警FINAL》，金牌臥底生田斗真再度全裸上陣，這回命根子將面對貪食海鷗的挑戰。日本年度奇幻鉅製《聖地X》，《在車上》的岡田將生搭檔人氣女星川口春奈，揭開韓國神秘土地上的禁忌詛咒。《海角上的兄妹》新銳導演片山慎三新作《尋人啟弒》，再探人性道德爭議，結局教人心碎；《決戰星期天》笑看政壇亂象，讓窪田正孝和赤楚衛二使盡全力把影后宮澤理惠送進國會。還有日本動畫名導川面真也將名作家柏葉幸子奇幻小說搬上大銀幕的《海岬的迷途之家》，魔法奶奶率河童等一票神怪聯手對抗魔神仔。