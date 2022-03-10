俄羅斯入侵烏克蘭邁入第15天，造成大批烏克蘭人出逃。根據聯合國兒童基金會（UNICEF）統計，已經有超過100萬烏克蘭兒童逃離烏國。日前有外媒拍到，有一名4歲的孩童瓦萊里茲 (Valerij z )，邊放聲大哭，邊孤伶伶地提著玩具袋，從烏邊境走進波蘭，畫面令人心碎。而最近有人轉發這名「哭泣男孩」的最新近況，終於讓大家鬆了一口氣。

一段Youtube畫面顯示，這個月7日，一名看起來年約4、5歲的男孩，身穿厚外套與毛帽，手上拿著一個裝著玩具玩偶的袋子，獨自走在烏克蘭通往波蘭的邊境，邊走邊嚎啕大哭，引發眾人關注。影片最後，男孩還茫然不知所措的站在路中央發愣。

這令網友非常擔心，男孩是否得到妥善的照顧，以及家人不在他身邊的原因。

波蘭邊防衛隊(straż Graniczna)在推特分享了男童近況。他表示，其實這個男孩名叫瓦萊里茲，是烏克蘭人，他並不是獨自一人穿越邊境，而是和家人一起。目前他已經順利抵達波蘭得到庇護，還收到了波蘭救援單位準備的暖心禮物，他和家人現在在波蘭非常安全。