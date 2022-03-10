曾獲「十大傑出青年」藝術文化獎殊榮的國際陶藝大師李仁燿，感念警察辛勞，特別提筆揮毫「正氣」二字的墨寶贈予苗栗縣警察局通霄分局，由分局長陳文彬受贈。

李仁燿9歲開始學書法，並受到幾位大師的指導與藝術薰陶，其後潛心鑽研高難度的小口瓶陶藝技術，在國內、外進修精進釉藥和燒成的知識，學成後回到家鄉成立「耕陶源」工作室，創作出直徑僅0.01公分瓶口內徑的絕美「小口瓶九頭身」作品，成為台灣創造小口瓶的陶藝大師。

他的作品備受到國內外陶藝愛好者與收藏家肯定，而他為推廣台灣陶藝文化，也曾擔任中華民國陶藝協會理理事長。李仁燿老師說，因身為苗栗縣人，自年輕便結交許多警察好友，多年來看著他們為了國人的安全，在交通與治安的崗位上日夜不分、風雨無阻的默默付出，尤其在疫情肆虐的這兩、三年，更是全員投入防疫戰役，「正氣」二字油然自心中而生，讓他慨然揮毫寫出想要送給這群不求名利的無名英雄們。

通霄分局長陳文彬特別感謝國際大師李仁燿對警察的肯家與鼓勵，他說，非常欽佩老師一意專心地投入30餘年只為了做好陶藝創作一件事的職人精神，且在各級學校社團指導青年學子，持續傳承奉獻。

陳文彬表示，警察工作常常要面對社會的陰暗面與負能量，因此老師的「職人」與「奉獻」精神，以及獲贈的墨寶「正氣」，能夠大力鼓勵警察同仁們。