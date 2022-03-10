NHL冰球推薦賽事 : 3/14(一)，01:00 卡羅萊納颶風@匹茲堡企鵝

東部傳統勁旅匹茲堡企鵝目前在大都會分區名列第三，面對華盛頓首都的步步進逼，企鵝必須在例行賽的最後階段全力搶勝，才能保住季後賽席次。下週一企鵝將在主場迎戰大都會分區榜首卡羅萊納颶風，企鵝本季面對同區對手的戰績是10勝4敗2和，但唯獨對颶風還沒有開胡，此戰面對防守戰力完整的颶風，企鵝必須解決防守端的困境，才有機會在主隊逼退颶風。

企鵝二月拿下5勝3敗2和，團隊場均得失球分別為2.7球/2.8球，攻守兩端都不如季初來得穩定。進攻端方面，先發陣容的兩名老將克羅斯比(Sidney Crosby)與萊唐(Kris Letang)下半季進攻效率都明顯衰退，克羅斯比二月的進球率下滑至10.5%，而萊唐二月的場均助攻也僅剩0.7次，兩人在進攻端的掙扎也導致企鵝陷入得分荒。防守端方面，主戰門將傑瑞(Tristan Jarry)二月的場均失球高達3.2球，先發8場中有半數場次失球在4球以上，狀態相當低迷。上季傑瑞同樣有在季末崩盤的情況，企鵝教練團必須在門將戰力有更多備案計畫，才能避免在爭奪季後賽的關鍵時刻被防守拖垮團隊戰力。

颶風在二月仍維持出色的防守動能，團隊場均失球僅有2.1球，本季來到颶風表現大回春的門將安德森(Frederik Andersen)，本季救球率高達92.8%，優質先發率也達到57.9%，是颶風防守端最大的後盾。另一方面，颶風後衛群對於無球跑動者的追防做得十分確實，鮮少給予對方有舒服的射門機會。在成熟的防守體系下，颶風的團隊場均失球2.39球為聯盟最佳，在以少打多阻止對手進球的機率(PK%，Penalty Kill Percentage)更高達88.9%。目前以防守建軍的隊伍中，颶風與西部的火焰是少數同時兼具攻擊能力的球隊，考量閃電與美洲豹本季防守端的不穩定，筆者認為颶風今年的確有機會在東部脫穎而出。

本季雙方前兩度交手都是一分差的賽事，帳面上實力差距不大，但企鵝的進攻核心克羅斯比明星賽後明顯找不到狀態，鋒線深度不足的企鵝進攻端也隨之深陷泥沼，加上防守端門戶洞開，近期團隊戰力低迷不振。而颶風的防守依舊強勢，團隊進球率及以多打少成功率也有高效率的表現，因此筆者認為企鵝此戰很難抵擋住戰力穩定的颶風，推薦投注「不讓分玩法-客勝」。