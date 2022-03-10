英格蘭超級足球聯賽排名前4的球隊，可以取得參加下賽季歐洲冠軍聯賽小組賽的資格，目前排名前2的曼城(28場69分)和利物浦(27場63分)，與其他球隊有著10分以上的差距，歐冠資格早已是囊中物；第3名的切爾西(26場53分)領先第4名的兵工廠5分但多賽1場，以近況來看仍算是保持一定程度的優勢；而第4到第7名的4支球隊之間，則僅僅是一場勝負的3分距離，每周都可能排名更迭，競爭日趨白熱化。

兵工廠(25場48分)最近打出一波4連勝5連不敗，近10輪更取得8勝1和1敗的佳績，在比其他競爭對手少賽1至3場的情況下，排名已躍居第4，可以說是第4名的競爭者中機會最高；曼聯(28場47分)上周在「曼徹斯特德比戰」中以1：4不敵曼城，排名跌至第5，由於較兵工廠多賽3場，等於比「槍手」多失10分；暫居第6的是西漢姆聯(28場45分)，上週作客0：1負利物浦，近4輪1勝2和1敗失了7分，已從最高的第4名滑落；熱刺雖然排名第7(26場45分)，但由於出賽場次也比曼聯和西漢姆聯少2場，反而是與兵工廠角逐第4名的最有力競爭者。

槍手本周(3/14 00:30)將在主場迎戰萊切斯特城，「狐狸」各項賽事3連勝狀況回升，前鋒瓦迪(Jamie Vardy)在聯賽復出即取得進球，前鋒巴恩斯(Harvey Barnes)近4場出賽進3球，近況也很出色的中場大腦麥迪森(James Maddison)上周對里茲聯因下背部傷勢避戰，本周約有75%機會復出，不過狐狸周中還有歐洲議會聯賽16強賽程，加上陣中仍有多名主力後衛養傷中，是不利因素。槍手單線作戰，主力陣容大致健康是維持良好近況的原因之一，右後衛富安健洋受傷是隱憂，替補的塞德里克(Cédric Soares)表現只是中規中矩，槍手本季的進球王羅維(Emile Smith Rowe)確診新冠肺炎已停賽2周，或有機會復出。

兵工廠首循環作客2：0擊敗當時精銳盡出的萊切斯特城，考慮兩隊近況、傷病、主客場表現以及對聯賽排名的期望(狐狸排名12本季目標是留在英超、槍手如果進歐冠球員可分享50萬英鎊獎金)，槍手都是贏面較高的一方，但從槍手4連勝都只小贏對手1球，讓分和局不妨一試，推薦正確比數2：1。

曼聯2連不勝表現低迷，作客不敵曼城是兩隊實力的差距，但主場0：0平保級隊沃特福德就很難不讓球望失望。C羅納度(Cristiano Ronaldo)上周無預警被放入傷兵名單，使本就薄弱的鋒線面對曼城更難突破，僅靠著桑喬(Jadon Sancho)的個人能力踢進曾經扳平的1球。C羅與卡瓦尼(Edinson Cavani)本周都有機會復出，確診新冠肺炎上周缺陣的瓦拉內(Raphaël Varane)和盧克·蕭(Luke Shaw)也可能趕上回歸。

熱刺方面，近4輪聯賽3勝1敗，客場雙殺曼城給球迷驚喜，但隨後作客敗給班來讓總教練孔蒂(Antonio Conte)發出了無能為力暗示離隊的言論，不過熱刺馬上又在聯賽迎來兩場大勝(雖然當中還夾著一場足總盃輸英冠球隊的尷尬)，孫興慜和肯恩狀況都非常出色，肯恩在3場勝仗中5進球1助攻、孫興慜2進球2助攻，還有冬季轉會從尤文圖斯加盟即受到重用的庫盧塞夫斯基(Dejan Kulusevski)也貢獻了2進球3助攻，是英超近況最佳的前場三人組合。

曼聯最近2場作客對熱刺都收下勝利，分別是上賽季贏3：1和本賽季贏3:0，卡瓦尼兩場比賽都有進球，但上賽季曼聯在主場則迎來恥辱性大敗，1：6輸熱刺，孫興慜和肯恩各有2進球1助攻的演出。

在預期C羅和卡瓦尼都有機會復出的情況下，曼聯應有機會在主場取得進球，而熱刺的三叉戟狀況火熱，要阻止三人聯手進攻難度不小，首選兩隊是否都進球(是)，推薦正確比數2：2。