2022年底九合一選舉越來越近，但許多地方的候選人仍未確定。近日許多民調針對台北市長人選進行調查，不過國民黨青年部前副主任詹為元認為現在看民調數字有些操之過早，直言綠、白現階段已進行「合作」，一起吃國民黨立委蔣萬安的豆腐。

詹為元在臉書表示，雖然大家都在討論藍白合，但他認為綠白早已在現階段的台北市長選舉進行合作，彼此各取所需，聯合次要敵人打擊主要敵人，也就是蔣萬安。

詹為元認為，民調雖然有客觀性，但也因為加權與機構效應反而成為為人作嫁的工具。詹為元指出，台北市長人選有很多，但不論綠營是誰卻都以蔣萬安為標的，透過民調數據顯示「大家都離蔣萬安不遠」，再加上黃珊珊分裂選票，使「打敗蔣萬安」成為可能之事。

至於目前唯一一份蔣萬安落後陳時中的民調，其機構中的成員雖然看起來藍營色彩濃厚，但詹為元指出其中也有民眾黨現任中評委，認為該份民調第一個作用就是繼續吃藍白合的豆腐，若國民黨不配合讓利則會讓泛藍選民失望、憤怒，其次則是操作黃珊珊民調穩步向上，等最後出現黃金交叉再推動「棄蔣保黃」。

詹為元說，蔣萬安還沒正式宣布參選，國民黨基層與議員選舉尚未整合，團隊市政政策尚未公布，且民進黨人選也還沒決定，指出屆時黨政軍將集結力量，全力灌注在單一候選人，後勢可畏，「現在就在看民調數字確實有些操之過早」。