《時來運轉》運彩報報－電競LPL本週精彩賽事推薦

《英雄聯盟》中國賽區（LPL）進行至春季賽的第8週賽事，距離例行賽結束僅剩不到2週的時間，截至3/9（三），已取得季後賽資格的隊伍有V5戰隊（11勝2敗）、WBG戰隊（10勝2敗）、皇族RNG（10勝3敗），剩下的隊伍為取得晉級季後賽的資格，相信在接下來場數有限的比賽中，定會卯足全力求勝。本週有2場精彩賽事，分別由WBG對滔博電競（TES），以及EDG戰隊對BLG戰隊，比賽精彩可期，切勿錯過。以下是相關分析：

3/11（五）19:00 WBG戰隊 @ 滔博電競

推薦：不讓分「滔博電競」勝

先說WBG，連勝紀錄雖然在上週遭RNG中斷，但10勝的成績，已讓隊伍提前取得季後賽的門票；WBG的中野（中路Angel、打野SofM）上週狀態不佳，隊伍不僅以0：2敗給RNG，甚至對上本季倒數第三的LGD都差點翻車輸掉比賽，所幸上路TheShy穩住局面，在與LGD的關鍵決勝局中，多次頂住壓力並打出全場最高43.4%的傷害占比，幫助隊伍拿下驚險的一勝。再說TES，目前取得8勝的成績，距離晉級季後賽只差臨門一腳；上週TES是左打BLG、右踢LNG，連拿下2場重要比賽的勝利，不僅Wayward在上路逐漸站穩腳步，TES的王牌組合Knight及JackeyLove兩人的發揮也穩定了不少，中路Knight上週2場比賽中也分別打出15／5／25（擊殺數／死亡數／助攻數）、11／3／25的精彩表現，下路JackeyLove同樣頻頻技壓對手，不給對手翻盤的機會。本場比賽，雖然戰績是WBG略勝一籌，但TES的王牌組合近期發揮穩定且表現越來越好，看好TES能拿下勝利，推薦可買不讓分TES勝。

3/12（六）19:00 EDG戰隊 @ BLG戰隊

推薦：不讓分「BLG戰隊」勝

先說EDG，目前戰績8勝5敗，距離季後賽雖然只差臨門一腳，但EDG近期狀態不理想，上週以1：2敗給RNG後，本週一（3/7）與AL的比賽，上路「聖槍哥」Flandre重回首發也未能助隊伍拿下勝利，從比賽內容來看，全隊僅有下路Viper的發揮13／7／15算是穩定。再說BLG，目前戰績7勝6敗，前場比賽（3/8）以1：2惜敗V5，第1局BLG下路Doggo選用英雄「婕莉」打出4／1／8並拿下單局MVP；決勝局BLG的傳奇下路Uzi上場，其個人選用英雄「伊澤瑞爾」斬獲8個擊殺及9個助攻，更拿下全場最高37.4%的傷害佔比，可惜對手V5的上路Rich及中路RooKie兩人的狀態實在太好，硬是搶下BLG快到手的勝利，成功翻盤。本場比賽，EDG的戰績雖然略優於BLG，但EDG近期狀態不佳，相較之下BLG的狀態看來更好一些，看好BLG有機會拿下勝利，推薦可買不讓分BLG勝。