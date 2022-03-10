睽違68天！本土再+0 境外「大增82例」國境成隱憂

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，今增82例境外移入個案，是今年以來最高，其中有65人是落地採檢就陽性，陽性率4.23%相當高，也顯示出國際疫情仍很嚴峻。

今日新增境外移入個案為44例男性、38例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自越南(25例)、泰國(6例)、菲律賓(4例)、新加坡(3例)、法國、英國、緬甸、瑞士、日本、巴西、馬來西亞、香港、美國及巴拉圭(各1例)移入，另34例調查中。入境日介於今(2022)年2月22日至3月9日。