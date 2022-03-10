世界鋼鐵協會(worldsteel)近日發布新版永續發展憲章(Sustainability Charter)，中鋼(2002)致力ESG永續環境、社會責任及公司治理等3大面向的實踐成果通過worldsteel所要求的20項標準審核，不僅成為新版永續發展憲章簽署會員，在世界鋼鐵產業中更是推動永續發展的領先企業。

worldsteel是由世界各國鋼鐵企業、鋼鐵產業公協會及鋼鐵研究機構等約140個會員所組成的鋼鐵重要領導組織，其中主要以ESG(環境、社會、治理)面向所規劃之永續發展憲章，其中包含「應對氣候變化行動」、「循環經濟」、「環境關懷」、「安全與健康」、「員工關懷」、「當地社區」、「負責任的價值鏈」、「商業道德和透明經營」及「創新和蓬勃發展」等9項準則，相關準則不僅與聯合國永續發展目標緊密相連，更期許各會員提出ESG發展實績及作為，藉由申請憲章簽署展現出承諾永續發展的決心。此外，worldsteel亦鼓勵鋼鐵同業不僅聚焦於優先發展項目，並互相砥礪精進，共同在鋼鐵事業突破與成長。

中鋼依循worldsteel永續憲章所列的準則、標準，提出各項永續發展實績，例如在鋼鐵製造的生命週期中，將各項資源妥善運用，持續達成廢棄物零固化掩埋目標外，並同步整合高雄市臨海工業區的資源化連結，具體實踐循環經濟效益。另外，面對氣候變遷議題，中鋼公司訂定「2025年減排7%、2030年減排22%，2050年達成碳中和」的短、中、長期減碳目標，積極面對淨零碳排挑戰。此外，中鋼亦定期發行企業社會責任報告書，揭露環境、社會、公司治理等永續發展資訊，回應各界利害關係人的期許。中鋼的各項實際成果及積極行動符合worldsteel新版永續發展憲章準則，不僅獲得worldsteel的高度肯定，近日也通過嚴格審核，與其他38位會員共同成為憲章簽署會員。

面對全球鋼鐵市場競爭及碳中和的趨勢及挑戰，worldsteel呼籲各會員應積極投資創新技術和研發，以協助及支持其他產業的低碳轉型。中鋼為厚植下一個50年的競爭力，戮力推動「高值化精緻鋼廠」及「發展綠能產業」經營雙主軸及積極落實減碳目標，持續開發具高技術含量、高獲利能力及高應用價值的精緻鋼品及投入節能、創能、儲能等核心技術，創造更大的鋼鐵價值，讓鋼鐵製品成為全球低碳轉型不可或缺的支柱材料。