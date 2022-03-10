民進黨屏東縣長黨內初選3搶1，繼立委莊瑞雄、鍾佳濱完成初選登記後，立委周春米今天上午由多位屏東民意代表和立院同事陪同到黨部辦理登記，強打在地民意牌，喊話會力拚初選過關，贏得光榮勝利。

周春米表示，縣長選舉最重要的就是在地力量的支持，獲得最多屏東鄉親認同的人當然就是最合適的人選，而這次邀請到的貴賓，橫跨屏東的南北與原鄉都有人前來聲援，讓自己更加有信心，也感受到屏東縣民對自己的認可，也相信縣民會看見，自己是屏東最在地、最以屏東為本的候選人。

周春米也現場與屏東服務處前來聲援的鄉親視訊連線，包括屏東縣議員陳明達、利八魁等各級民代、鄉親擠爆屏東服務處相挺。周春米說，許多鄉親聽到要來登記，便自發性地說想前來聲援，因此也請服務處安排遠端視訊，在中央黨部這邊也可以一同感受到屏東在地力量的熱情與溫暖。

周春米說，登記參選是承擔的開始，而五星縣長潘孟安的縣政，是自己未來擔任縣長的一個標竿，屏東縣政多次被評價為五星，是「綠色執政，品質保證」的模範首長。自己未來將會以五星縣長為目標，為屏東打拼。