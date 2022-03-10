苗栗縣警局過去1年就破獲電纜竊案22件，逮捕33名竊嫌。（苗栗縣警局提供／謝明俊苗栗傳真）

台電苗栗地區過去1年遭到竊賊偷剪電纜，長達3700米，造成許多地區住戶用電受影響，甚至還危及用路人安全，苗栗縣警局偵破電纜失竊案，1年破獲22件、逮捕33名偷電纜賊，其中還包括多次重覆犯案的老慣竊，台電苗栗區營業處長陳華信9日率領所屬，特別前往苗栗縣刑大頒贈破案獎金，感謝警方維護電力設施的用心。

去年9月間，苗栗縣頭份市興隆里1處偏僻道路，發生電纜被剪失竊事件，竊嫌挑在興隆里2鄰產業道路、興埔地段等處竊取166公尺電纜線。轄區苗栗縣警頭份分局獲報後積極追查，逮捕並移送江姓嫌犯。類似這種案件，苗栗縣警局在近1年中，就偵破了22件、逮捕33名嫌犯，其中包括有重覆犯案的竊嫌，就逮的竊嫌中，不少都是有吸毒惡習的慣犯，只為了缺錢買毒，鋌而走險偷剪電纜。

根據台電苗栗區營業處統計，苗栗地區去年至今發生多起電纜線失竊案，失竊長度達3700公尺，損失金額約為80萬元，除嚴重影響民生用電外，也危及公共安全。台電與苗栗縣警局也建立了溝通窗口，隨時將最新發生的行竊電纜案件，通報給警方展開查辦。台電苗栗區營業處為感謝警方鍥而不捨打擊犯罪的努力，並共同研討防範電纜線失竊的精進作為，持續打擊不法竊賊，以維護民眾用電及公共安全。

台電苗栗區處說明，台電電纜的絞線中心股表面每10±2公分處，就有標示「TPC」字樣，以凸顯台電線材獨特性，民眾、廠商和回收業者可藉此分辨電纜是否為台電纜線，並判斷是否為宵小竊取的不當贓物。

台電苗栗區處處長陳華信9日特別前往苗栗縣警刑大頒發線路失竊稽查獎金6萬元，以表謝意。陳華信並提醒，電纜失竊不但影響用戶正常用電權益、造成廠商經濟損失，也易導致民眾碰觸掉落電纜造成觸電危險。若民眾發現有竊取電纜情事，請立即通報台電或鄰近警察機關，共同維護用電安全及用電權益。