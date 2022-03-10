中職33年球季將於4月2日開打，統一獅今年主場賽事規畫台南45場、花蓮5場、澄清湖10場，10日公布上半季5大主題活動，並宣布上半季主場賽事門票將於15日優先開放會員購票，19日全面開放購票。

獅隊主場開幕戰於4月3日台南棒球場迎戰味全龍隊，獅隊上半季周末賽事，球隊規畫5大主題日，分別是4月3至5日「大勝獅吼童樂會」，4月16、17日「大嘻哈獅代」，5月12、14、15日「有球必應廟宇季2.0」，5月27至29日「後山回饋原動力」及7月2日「棒籃雙獅好友日」。

獅隊上半季主場賽事門票將於15日中午12點開放2022年獅卡會員優先購票，17日中午12點開放兆豐聯名卡優先購票，19日中午12點全面開賣，每場賽事座位採百分之百預售，但「有球必應廟宇季2.0」及「棒籃雙獅好友日」共4場賽事，因活動細節尚待確認，將擇期公布另行開放售票資訊。

另外，配合政府防疫規定，觀賞職棒賽事進場需量測體溫、實名制、全程配戴口罩，飲食部分僅限座位區使用，嚴禁邊走邊吃，球場場外也將配合賽事活動規劃，設置飲食用餐區提供服務。