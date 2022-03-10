民進黨2022提名之爭，讓台南市長黃偉哲一度被指為線民，但本人已嚴正否認。促轉會今赴立院報告業務時，國民黨立委陳以信就聲援說，促轉會發動訪談，似乎已有陷人於罪的問題，調查反而創造新問題。促轉會代理主委葉虹靈強調，促轉會不評論個案，但要提醒各界，前衛出版社社長林文欽在調查局資料也被記載為線民，但經查證是不實資訊，「檔案有真有假，不能盡信。」

黃偉哲去年在黨內特定派系操作下，遭惡意影射是學運線民，當時他已嚴正否認，並對該不實謠言報警處理；然而，日前民進黨確定提名黃偉哲競選連任前，正國會龍頭林佳龍又跳出來，要求黃偉哲必須有自清程序。面對黨內提名之爭，桃園市長鄭文燦、嘉義縣長翁章梁、高雄市長陳其邁，甚至是蘇系立委吳秉叡都表態力挺黃偉哲，終讓紛擾落幕。

儘管綠營提名之爭結束，但即將在5月解編的促轉會，今赴立院做最終一次業務報告時，該傳聞仍成為質詢焦點。

國民黨立委曾銘宗質詢指出，沒有真相就沒有正義，當民進黨前秘書長羅文嘉都說自己是受害者，請問黃偉哲是不是線民？葉虹靈強調，當初媒體報導時，促轉會就已發出新聞稿強調報導內容並非事實；促轉會預算審查期間，也已再次說明過。

但曾銘宗仍追問，如果黃偉哲不是線民，促轉會是否要幫忙澄清？葉虹靈再次強調，促轉會不能評論個案，所有針對情治系統壓迫體制所做的訪談與調查，都是為了還原體制運作的邏輯，以研議後續法治配套，「不是拿來揭露個案所使用」。

國民黨立委陳以信雖已表態角逐台南市長，但今質詢時特別聲援黃偉哲。他說，促轉會發動訪談與調查的本身，會不會反而侵害到「現在的人權」？甚至可能陷人於罪？老實說，現在已經變成只要有約談，這個人好像就變成線民，發動調查反而創造了新問題的存在，因此促轉會有必要釐清發動調查、訪談的標準。

葉虹靈回應，調查局第六波釋出的檔案多達3萬件，由於促轉會任期有限，因此，為了盡快釐清真相，就從檔案數量最多、監控時間最長的案件進行調查，其中就包括黨外、校園及長老教會的監控。

陳以信說，照這樣說，就是監控時間長、有相當記錄才會約談，問題是，現在的狀況已經變成被約談的人都變成線民，不是嗎？

對此，葉虹靈舉例，過去促轉會就曾提過，知名的「前衛出版社」社長林文欽其實也被記載為線民，且資料顯示他有領錢、有化名、有代號，但經與當時的調查員查證後，對方才坦承當初是為了在黨外的文藝場域找資訊，但底下的線民不願被記錄檔案，才把熟識的林文欽寫上去。

葉虹靈強調，檔案是有真有假，充斥不實的資訊，所以才需訪談釐清，不能盡信。

對此，民進黨立委黃世杰質詢時也感嘆說，並不是在檔案看到的東西就是歷史真相，兩者距離非常遙遠。

黃世杰強調，事實不是把檔案公開揭露就能知道真相，特別是跟轉型正義有關的政治檔案，必須特別小心，不應在轉型過程再製造新的不正義。如果以冒然或不謹慎的方式，去片面、錯誤揭露資訊，或做扭曲的解讀，在條件尚未成熟前，就逼問特定結論，「我認為，這恰恰好是在製造新的不正義，這是錯的作法。」