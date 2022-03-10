台開董事長邱于芸今赴花蓮親發薪水給新天堂樂園約130名員工，並向大家道謝及加油打氣。（羅亦晽攝）

台開董事長邱于芸今上午到花蓮新天堂樂園發放薪水給約130位員工，並擁抱1位賣紅豆餅的員工，哽咽地說聲抱歉，自己愧對每一個人。（羅亦晽攝）

台開近日爆出財務危機，該集團在花蓮經營的新天堂樂園，本月1日無預警停業2周，令人錯愕，且商場近百位員工也遲遲未收到2月份薪水。台開董事長邱于芸今趕赴花蓮親發薪水，並向員工道謝及加油打氣。至於新天堂樂園下周是否會開始營運，她說，商場所受的災害無已回復，須盤點賣場營運事宜、釐清帳務細節，並引進合作夥伴，才能決定未來的營運方向。

邱于芸今上午到新天堂樂園發放薪水給約130位員工，並在感性演講中，擁抱1位賣紅豆餅的員工，哽咽地說聲抱歉，自己沒能保護好大家，十分愧對每一位員工，同時她也說明未能及時發放薪資的原因，並在最後提及商場的重建計畫，藉以向大家加油打氣。

「發薪水是公司最基本的業務，不應該是新聞」，邱于芸接受媒體聯訪表示，發薪本應照公司制度，因自己沒有權限能直接將薪資匯至員工帳戶，經與董事會、律師討論，找出合法且員工需自認款項為2月份薪資，因此只能拜託員工到現場提供薪資總額及轉帳帳戶，讓她逐一匯款。

台開董事長邱于芸今赴花蓮親發薪水給新天堂樂園約130名員工。（羅亦晽攝）

位在花蓮的台開新天堂樂園本月1日無預警停業2周，不過一旁的貨櫃屋星巴克仍照常營業。（羅亦晽攝）

由於新天堂樂園3月1日宣布暫停營業2周，迄今已過了10天，下周是否會正式重新營運，邱于芸表示，商場於2月份已遭受到相當大的災難，有如戰爭場地，損害無已復計，且失信太多廠商，部分員工也已經找到工作，失去供應鏈，因此「不是說燈打開就能營業」，而是需要透過逐步盤點，才能重新開始。

至於台開新天堂樂園重建計畫的內容與期程，邱于芸指出，須先釐清商場3000萬營收的帳務細節，認為「把帳號拿走的人，應把帳戶說清楚」，且過去3年商場碰到最大的問題在於「想做什麼都做不好」，因此將陸續引進策略夥伴，借力使力，術業有專攻，讓台開成為航空母艦，員工成「阿米巴」，自給自足，自立方向，未來在此處重生、創業，賺取自己的薪水。

邱于芸也說，目前招商與盤點計畫已陸續開始，今下午會逐一詢問員工留下來的意願，召募具創意的創業計畫，而台開心農場動物的部分則會持續餵食，不過目前的首要任務即為取得新天堂樂園的建物管理權，未來自己也會對該處負責。

蘇姓員工表示，原訂7日發薪卻遲未見金額進入戶頭，且等待發薪的期間十分煎熬，感謝董事長終於在今天發放薪水了。另名員工Candy則說，不少人因家庭因素以另謀出路為優先選擇，雖然自己對公司抱有期待，且董事長今也特地到花蓮解釋，也許公司未來會重整，但時間尚未明朗，因此自己還是會先另尋出路。