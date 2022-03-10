中共解放軍新聞傳播中心平台之一「 鈞正平工作室」微信公眾號10日發布〈美西方媒體對待中國國防費再次雙標，居心何在？〉文章指出，每年兩會期間披露的大陸國防經費預算，向來備受外界關注。部分境外媒體慣於炒冷飯，將此作為渲染「中國威脅論」的利器，總結不外乎幾個套路：在中國國防費預算增長幅度大做文章，鼓噪「中國國防費膨脹」；汙蔑中國搞軍備競賽，對世界的和平穩定造成威脅；抹黑中國國防費開支不公開不透明，存在隱性專案。面對擺在檯面上的事實，這些外媒持續「雙標」行徑，再三炒作中國國防經費不透明問題，若不是理解力差，就是別有用心，搬弄是非。

文章稱，關於這些老調重彈的問題，還是要再一次義正言辭地回擊那些不實言論。

第一， 中國國防費增長合理適度，不容他人說三道四。

中國發展軍力一直相當克制，已連續7年國防經費增長保持個位數。無論是占國內生產總值和國家財政支出的比重，還是國民人均和軍人人均數額，都處於較低水準。就拿國內生產總值占比來說，中國國防費常年維持在占比百分之一點幾，遠遠低於世界平均水準。

第二，中國奉行防禦性國防政策，所謂「中國威脅論」純屬無稽之談。

中國始終不渝走和平發展道路，堅定奉行防禦性國防政策。近些年來，中國積極履行大國軍隊國際責任，參加國際維和、海上護航、人道主義救援等行動，是聯合國維和行動的主要出資國之一，是安理會常任理事國中第一大出兵國。受到國際社會廣泛好評。

第三，中國國防費開支公開透明，不准他人搬弄是非。

中國政府按照《國防法》、《預算法》等法律法規要求，每年國防支出都納入政府預算草案，由人民代表大會審查批准，依法管理和使用，並對外公布國防支出預算總額。中國積極參加聯合國軍費透明制度，從2008年起每年向聯合國提交上一財政年度軍事開支報告。《新時代的中國國防》白皮書引用大量翔實資料和圖表，向外界直觀地展現中國國防費用的增長水準和國防費用的開支情況。根本不存在什麼隱性支出問題。

文章強調，最後，中國國防費開支合理、增幅適當、公開透明，不對世界和平安全造成任何威脅。中國增加國防費，既是應對複雜安全挑戰的需要，也是履行大國責任的需要。在事實面前，外媒炒作中國國防費的那一套老把戲，無理又無力，是時候徹底丟進歷史的垃圾堆裡了。中國國防費怎麼用，中國人民說了算，容不得他國說三道四，指手畫腳。