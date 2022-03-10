俄軍9日轟炸烏克蘭南部港市馬立波（Mariupol）一間婦幼醫院。

俄羅斯軍隊包圍烏克蘭南部港市馬立波（Mariupol）並猛轟，粗估至今造成超過1200平民喪命，馬立波已經出現大型墳塚，殯儀館員工將街道上的遺體一具一具搬移至墳塚安葬，紅十字會形容，馬立波的現況宛如「世界末日」。

綜合英國《每日郵報》（Daily Mail）、《紐約郵報》（New York Post）報導，烏克蘭官員表示，俄羅斯軍隊昨（9）日空襲當地一座婦幼醫院，造成至少17人受傷，俄軍圍攻馬立波至今釀成當地逾1200平民喪命。

當地最新畫面顯示，殯儀館員工已經開始在墓園開挖一道長達25公尺的大型墳塚，並且清除街道上的遺體，將一具一具遺體裹上屍袋或毯子，再將遺體「扔」至墳塚內。

Harrowing photos show corpses being dumped in mass graves as civilian toll in the besieged port city passes 1,200 https://t.co/u93pANlvR4 — Daily Mail Online (@MailOnline) March 9, 2022

烏克蘭官員指出，俄軍9日空襲當地一間婦幼醫院，造成至少17人受傷。

俄羅斯軍隊狂轟下，烏南港市馬立波（Mariupol）已有上千平民死亡。

報導指出，婦幼醫院發生連環爆，震碎了大樓的窗戶及大門，警察及軍人趕至醫院疏散民眾，並且抬出一名挺著大肚、但正在流血的孕婦，另一名婦人則抱著孩子痛哭，爆炸在醫院的中庭炸出一個大洞，深達2層樓，一旁還有好幾輛被燒毀的轎車。

針對婦幼醫院被炸，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）痛批俄軍「殘暴」，指出殘骸下有人及小孩，當地警察首長尼庫林（Volodymir Nikulin）痛批俄軍所犯下的「巨大戰爭罪」沒有正當理由，白宮也譴責俄軍進行「野蠻」攻擊，紅十字會形容，馬立波被摧殘到有如「世界末日」。

俄羅斯軍隊9日空襲烏克蘭南部港市馬立波（Mariupol）一間婦幼醫院，在中庭區炸出一個大洞，景象宛如世界末日。（圖／美聯社）

烏克蘭官員8日指出，一名6歲女孩在空襲後被壓在瓦礫堆下，最後因脫水喪命。

俄羅斯軍隊9日空襲烏克蘭南部港市馬立波（Mariupol）一間婦幼醫院，景象有如世界末日。（圖／美聯社）

《紐約郵報》報導，俄軍包圍有43萬人口的馬立波，當地即將爆發人道危機，飢餓的民眾闖進商店搜刮食物，還有人飲用融化的雪水解渴。

躲在防空洞的當地居民佳娜（Goma Janna）反問：「我為何不該哭？我想要我的家，我想要我的工作，我為人們及這座城市感到難過。」

俄羅斯軍隊連日來空襲烏克蘭南部港市馬立波（Mariupol），至今有上千平民喪命，殯儀館員工準備好擔架，準備將遺體運至郊區埋葬。（圖／美聯社）

烏克蘭官員說，試圖透過安全通道疏散民眾、運送食物、飲用水、藥品的計畫失敗了，因為俄軍不斷向烏克蘭補給車隊開火。

烏克蘭駐聯合國代表團高階官員慕得蓮科（Natalia Mudrenko）告訴聯合國安理會，馬立波民眾已淪為「人質」。