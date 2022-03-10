俄軍9日轟炸烏克蘭南部港市馬立波（Mariupol）一間婦幼醫院。

俄羅斯軍隊包圍烏克蘭南部港市馬立波（Mariupol）並猛轟，粗估至今造成超過1200平民喪命，馬立波已經出現大型墳塚，殯儀館員工將街道上的遺體一具一具搬移至墳塚安葬，紅十字會形容，馬立波的現況宛如「世界末日」。

綜合英國《每日郵報》（Daily Mail）、《紐約郵報》（New York Post）報導，烏克蘭官員表示，俄羅斯軍隊昨（9）日空襲當地一座婦幼醫院，造成至少17人受傷，俄軍圍攻馬立波至今釀成當地逾1200平民喪命。

當地最新畫面顯示，殯儀館員工已經開始在墓園開挖一道長達25公尺的大型墳塚，並且清除街道上的遺體，將一具一具遺體裹上屍袋或毯子，再將遺體「扔」至墳塚內。

烏克蘭官員指出，俄軍9日空襲當地一間婦幼醫院，造成至少17人受傷。

俄羅斯軍隊狂轟下，烏南港市馬立波（Mariupol）已有上千平民死亡。

報導指出，婦幼醫院發生連環爆，震碎了大樓的窗戶及大門，警察及軍人趕至醫院疏散民眾，並且抬出一名挺著大肚、但正在流血的孕婦，另一名婦人則抱著孩子痛哭，爆炸在醫院的中庭炸出一個大洞，深達2層樓，一旁還有好幾輛被燒毀的轎車。

針對婦幼醫院被炸，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）痛批俄軍「殘暴」，指出殘骸下有人及小孩，當地警察首長尼庫林（Volodymir Nikulin）痛批俄軍所犯下的「巨大戰爭罪」沒有正當理由，白宮也譴責俄軍進行「野蠻」攻擊，紅十字會形容，馬立波被摧殘到有如「世界末日」。

俄羅斯軍隊9日空襲烏克蘭南部港市馬立波（Mariupol）一間婦幼醫院，在中庭區炸出一個大洞，景象宛如世界末日。（圖／美聯社）
俄羅斯軍隊9日空襲烏克蘭南部港市馬立波（Mariupol）一間婦幼醫院，在中庭區炸出一個大洞，景象宛如世界末日。（圖／美聯社）

烏克蘭官員8日指出，一名6歲女孩在空襲後被壓在瓦礫堆下，最後因脫水喪命。

俄羅斯軍隊9日空襲烏克蘭南部港市馬立波（Mariupol）一間婦幼醫院，景象有如世界末日。（圖／美聯社）
俄羅斯軍隊9日空襲烏克蘭南部港市馬立波（Mariupol）一間婦幼醫院，景象有如世界末日。（圖／美聯社）

《紐約郵報》報導，俄軍包圍有43萬人口的馬立波，當地即將爆發人道危機，飢餓的民眾闖進商店搜刮食物，還有人飲用融化的雪水解渴。

躲在防空洞的當地居民佳娜（Goma Janna）反問：「我為何不該哭？我想要我的家，我想要我的工作，我為人們及這座城市感到難過。」

俄羅斯軍隊連日來空襲烏克蘭南部港市馬立波（Mariupol），至今有上千平民喪命，殯儀館員工準備好擔架，準備將遺體運至郊區埋葬。（圖／美聯社）
俄羅斯軍隊連日來空襲烏克蘭南部港市馬立波（Mariupol），至今有上千平民喪命，殯儀館員工準備好擔架，準備將遺體運至郊區埋葬。（圖／美聯社）

烏克蘭官員說，試圖透過安全通道疏散民眾、運送食物、飲用水、藥品的計畫失敗了，因為俄軍不斷向烏克蘭補給車隊開火。

烏克蘭駐聯合國代表團高階官員慕得蓮科（Natalia Mudrenko）告訴聯合國安理會，馬立波民眾已淪為「人質」。

文章來源：Mariupol buries its dead: Harrowing photos show corpses being dumped in mass graves as civilian toll in the besieged port city passes 1,200
文章來源：Kyiv fears air raid as mass graves are dug in ‘apocalyptic’ Mariupol

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