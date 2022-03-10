電動車製造商特斯拉周三在官網上宣布，美國的Model Y電動休旅車和「Long Range」版Model 3電動車價格各調漲1,000美元，部分中國製的Model 3和Model Y則調漲1萬元人民幣。

路透社報導，特斯拉Model 3和Model Y系列最便宜的車款，去年在美國的售價調漲了十多次，自2021年1月以來，特斯拉「Long Range」版Model Y電動休旅車在美國的價格已經上漲20%，「Long Range」版Model 3價格則上漲10.6%。

原本原材料價格就已經不便宜，在俄羅斯入侵烏克蘭之後，這些材料的價格便漲得更兇，特斯拉執行長馬斯克和其他汽車製造商高層想讓電動車價格更加平易近人的夢想恐將受挫。

Benchmark Mineral Intelligence產業分析師Gregory Miller表示，鎳、鋰和其他原材料的價格上漲可能減緩、甚至暫時扭轉電池成本下降的長期趨勢，進而阻礙電動車技術的普及。電池是電動車最昂貴的零件。