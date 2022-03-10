高力國際今（10）日公布最新統計指出，2021年全台土地交易熱區，以台中最為人傲視全台，全年成交金額囊括全台的4分之1強，達780億元，預期2022年仍為買盤鎖定的焦點。

高力國際今天表示，全台去年房市買氣暢旺，建商獵地不手軟，光是2021年一整年度，全國土地交易總額便高達2,924億元，改寫高力國際有統計以來的新高紀錄。

調查指出，其中台中市，去年全年土地成交金額就磁吸780億元，占全國比重超過1/4；尤其七期、水湳、14期以及單元2，更是建商獵地重點區域。

高力國際資本市場及投資服務部協理翁業軒表示，台中市早在2017年第三季便躍上全國人口數第二多城市，2021年全年買賣移轉棟數近5萬棟、約4萬9,990棟，僅次於新北市，為六都中房市買氣第二高的大城。

根據台中市民政局資料統計，南屯區在2020年人口數已突破17萬人，成為台中市人口數第五多行政區，在人口紅利及各項生活利多挹注下，也帶動區域新建案買氣。

翁業軒表示，其中單元二為全國最大的自辦重劃區，總面積高達186.53公頃，為到高鐵台中站必經過的重劃區，到高鐵站車程大約10分鐘，該重劃區優勢除緊鄰七期外，也是台中高綠覆率的高價住宅聚落，因此，吸引陸府、精銳、寶輝、惠宇、雙橡園等等知名建商買地推案，新建案買家來源主要從中科、台中工業區、台中精密機械創新科技園區等三大就業人口聚落而來。

高力國際表示，目前重劃區內每坪房價早已站穩50萬元，指標預售案像是「精銳Sky One」目前實價揭露紀錄累積超過40筆，其中最高揭露單價，每坪已達68萬元，而且平均單價突破60萬元，未來單元二有機會朝7字頭邁進。

高力國際預期單元二房價，將緊追七期，有機會挑戰7字頭。高力國際表示，已經完銷的建案「雙橡園2279」則一口氣揭露上百筆實價紀錄，其中有14筆單價突破60萬元，建案每坪均價約55.1萬元，至於，新成屋社區「寶輝City Park」目前累積逾90筆實價揭露，每坪均價逾50萬元，其中每坪最高單價約66.6萬元。

也因為單元二房價緊跟在七期之後，更擁有七期沒有高綠覆率規劃，不少建商仍積極洽詢該重劃區可開發的土地，目前已有多筆土地揭露實價，甚至有幾筆土地單價突破百萬元大關，包括去年1月三富段45地號，以及同年4月龍富段146地號。