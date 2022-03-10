苗栗縣有機農周榮新和其太太、苗栗社會福利促進協會理事長梅雯霞，10日上午捐贈50包有機蔬菜，給創世基金會，希望讓創世苗栗院區57位住民，可以吃得安心又健康。
梅雯霞說，她25年前得知自己罹患罕見疾病「貝賽特氏症」，多年來奔走多家醫院，還進行10多次手術，因為病症關係，飲食太補對她來說也是一大負擔，老公周榮新擔心她身體和營養狀況，8年前開始種植有機蔬菜，來把關她的日常飲食。
她表示，經過治療和先生無微不至的飲食照顧，她身體好轉許多，後來夫妻倆開始投入服務弱勢族群，將有機農場開放給身心障礙、精神障礙者，來農場學習技能和社交。
最近其女兒周欣儀想到植樹節將近，可以送一些有機蔬果給創世基金會。
周欣儀說，他們植樹節不種樹改種菜，她跟爸媽3月開始在農場規畫日行一「膳」蔬菜專區，專門種植適合植物人食用的當季蔬果，並帶動當地小農一起響應公益。
創世基金會苗栗院長陳綠蓉表示，安養院的植物人長久臥床，所以營養均衡很重要，院方會以米、蛋、油、肉和蔬菜等食材做成流質飲食，並加入高蛋白，當作院民們的日常飲食。
陳綠蓉說，她很感謝苗栗青農植愛行善，讓院民可以享用無毒又健康的有機蔬菜，也邀請社會大眾日行一「膳」，每月300元支持植物人每日營養餐食。
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