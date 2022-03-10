美國費城半體導指數9日飆漲近4％，台積電ADR更大漲近5％，帶動今（10）日台積電股價大漲超過3％，盤中最高來到589元大漲21元，至午盤1點多仍維持約586元價位，台股半導體股也跟著歡欣鼓舞，嘉晶（3016）、力智（6719）及世芯-KY（3661）等聯袂攻上漲停，股王矽力-KY（6415）一度直逼漲停，半導體重新恢復「血氣」。

台積電ADR於9日收在104.95美元，大漲4.95％，推升台積電股價大漲，市值也重返15兆元大關，在台積電領頭下，台積電概念股都同步大漲，半導體類股指數多維持大漲3％以上。

不過，值得留意的是，半導體股今天呈現強勁的反彈，但成交值卻出現萎縮，到1點17分時成交值為822億元，市場推估今天量能可能在930億元，可能略低於昨天的昨天的969億元，也低於本周一及周二下殺時的各1,300多億元，顯示半導體股恢復血氣，但人氣尚未回流。