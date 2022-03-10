桃園領航猿3月份重返桃園巨蛋主場取得三戰兩勝，除了擊退聯盟龍頭台新夢想家，更上演大比分逆轉秀，成功險勝新北國王，10日宣布再添外援戰力，第3名洋將中鋒貝索維奇(Nemanja Bešović)已於9日抵台隔離，身高221公分為領航猿全隊最高，為領航猿禁區抗衡力升級，全面捍衛領航猿領空。

來自塞爾維亞的貝索維奇，今年29歲，自2007年開啟職業生涯迄今，先後征戰比利時、卡達、伊朗等各國職業聯賽，近期剛結束保加利亞聯賽賽事，平均出賽16.1分鐘，貢獻10.9分、3.9籃板、投籃命中率5成78，為攻守兼備，投射能力極佳，兼具高度與靈活性的中鋒。

領航猿總經理陳信安認為，透過貝索維奇的身高優勢，有助於鞏固禁區，帶動球隊攻勢，提升整體戰力。

目前正於防疫旅館中隔離的貝索維奇，也持續自主訓練，維持最佳備戰狀態，首次來台的他，也開心分享加盟心情，他表示：「很開心能夠來到台灣，期待能認識更多台灣的人事物，也期盼自己能順利融入團隊，盡全力貢獻所能，一起拿下更多場勝利。」