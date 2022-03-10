麗寶樂園快速行駛的採礦飛車，20年來都是親子間追求刺激的推薦設施。（麗寶樂園渡假區提供）

麗寶樂園《探索世界》歡慶20周年，即日起到3月底出示第3劑小黃卡等接種畫面，就享探索世界599元等優惠；另第四屆麗寶小小藝術家繪畫徵件開跑，邀請全國幼稚園及國小學童，以探索世界20周年慶為題著色或創作繪畫，就有機會獲得無限次暢遊雙園護照、摩天輪搭乘券。

麗寶樂園渡假區發言人陳宇秀說，隨著疫情趨緩，麗寶樂園渡假區域響應第3劑疫苗施打特規畫優惠方案，即日起到5月底，遊客只要出示疫苗第3劑小黃卡或健保快易通接種畫面，即享優惠；麗寶福容大飯店當季住房專案可享95折、餐飲9折優惠，限本人使用，但4／2-4／5兒童節連假不適用。

陳宇秀指出，麗寶樂園渡假區徵求小小藝術家，畫下對《探索世界》想像與祝福〜第四屆麗寶小小藝術家繪畫比賽，今年以探索世界20周年慶祝福為繪畫主題；依年齡分著色組及繪畫創作國小低年級組、高年級組等，每人限參加1件、媒材不設限，前100名繳件者能獲得探索世界與天空之夢摩天輪優惠券等。

麗寶樂園表示，渡假區當月壽星可享生日我最大活動優惠，當月壽星本人現場出示證件，享探索世界或馬拉灣雙園擇一 399元優惠，另外再加200元升等暢玩水陸雙樂園等；麗寶福容大飯店當月壽星用餐相關優惠，於福粵樓餐廳用餐就，贈送麻油麵線一份等。