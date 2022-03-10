近年來房市熱絡，也導致投機炒作現象頻繁，投機客往往透過精美裝潢，掩蓋屋況瑕疵，更趁機墊高房價，從中賺取暴利。避開購入投機客的房子，不但能避免遭遇投機客坑殺房價，也能避免因未知的屋況瑕疵，導致後續需支付額外的修繕費用。

永慶房屋的許芝瑜經紀人服務過一名客戶，他與其他房仲業者看房超過3年，卻總是被邀至參觀投機客房子，不但房屋不符合自己的居住需求，也擔心精美裝潢下有著自己不知道的屋況瑕疵，因此遲遲未完成購屋夢。然而經由永慶房屋的許芝瑜經紀人服務後，許芝瑜針對客戶需求仔細尋找適合的老房子，也誠實告知屋況瑕疵，服務才兩週，客戶便找到心目中的房子，看過三次就圓滿成交！

看房三年 客戶訴苦：都被帶去看投機客的房子

五六年前，在永和服務的許芝瑜經紀人接觸到一名正在找房的夫妻客戶，這對客戶想要找一間採光好，環境清幽，但同時保持一定生活機能的房子。

在閒談中，許芝瑜得知客戶已經找房3年多了，看過不下百間房子。許芝瑜驚訝地詢問，在這段期間內都沒找到自己喜歡的房子嗎？沒想到客戶卻跟她訴苦，之前的房仲帶他們看的都是才剛裝潢好的房子。他們覺得很奇怪，為何裝潢得這麼美就要拿出來賣，房仲給的答案不外乎都是長輩住不慣、小孩不喜歡，所以才想要脫手，客戶不解：「會有那麼多長輩小孩住不慣嗎？」再加上他們喜歡自己動手佈置家裡，以至於看房3年都還遲遲未能找到理想的家。

永慶房屋許芝瑜經紀人表示「先誠實再成交」一直是永慶的精神，誠實告知客戶我們對房屋狀況的資訊和專業分析，是永慶的責任。(圖/永慶房屋提供)

永慶誠實貼心服務 帶看兩週即找到夢想房

後來許芝瑜經紀人根據客戶需求，為他們找到一間老房子。窗外道路寬廣、採光良好，生活機能完整，更鄰近校區，是個不可多得的好物件，客戶一看環境就喜歡。雖然房屋狀況因老舊而有所瑕疵，但是許芝瑜經紀人詳細揭露每一處漏水、壁癌等瑕疵狀況，並請專業房屋修繕師傅到場說明並提供估價，也讓客戶非常安心。結果許芝瑜經紀人服務該組客戶不過兩週，房屋僅僅帶看三次，便為客戶圓滿成家夢。

購得房子的客戶，除了不斷向許芝瑜經紀人道謝外，還對她說，過去他們接觸過二三十位房仲，都只推薦那些裝潢華美的物件，感覺就像是投機客想要短期賺價差的房子。只有許芝瑜經紀人針對客戶需求找到適合的房子，也誠實告知房況瑕疵，讓他們在看房過程中倍感安心，也開心能買到自己夢想中的房子。

永慶推「真房價保證」保障客戶購售屋權益

許芝瑜經紀人表示，「先誠實再成交」一直是永慶的精神，誠實告知客戶我們對房屋狀況的資訊和專業分析，是永慶的責任。許芝瑜經紀人說：「房屋買賣牽涉大筆金額，也影響住戶未來的生活。我們賣房子要賣得心安，也希望客戶能夠因為永慶而住得幸福，所以我們要是知道房屋的任何狀況，都會跟客戶說明清楚。」

許芝瑜經紀人指出，近來房市熱絡，連帶也產生不少投機炒作的情事，許多民眾倘若不慎購入投機客用裝潢掩蓋屋況瑕疵的房子，不但可能買貴，還要額外支出一筆修繕費。永慶房屋自成立之初，即宣示拒絕與投機客合作。永慶房屋除了建立投機客名單婉謝配合之外，2021年更推出「真房價保證」，保證不炒房不賺差價，若未落實，最高將賠償買方四百萬元；賠償賣方最高四倍服務費，保護消費者購售屋的權利。