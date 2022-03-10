歐盟在周三宣布新一波對俄羅斯和白俄羅斯的制裁行動。但是歐盟領導人周四和周五將在巴黎召開高峰會，在討論俄烏戰爭之時，勢必會拒絕基輔迅速加入歐盟的呼籲。

歐盟最新凍結了白俄羅斯央行和白俄7家大型銀行，並且新將俄羅斯14名政商寡頭人士列入黑名單。

一名歐盟官員指出，加入歐盟需要很長的時間，但歐盟仍希望加強與烏克蘭關係。該官員指出，雙方將加強討論烏克蘭參與歐盟單一市場和歐洲能源網絡等組織。

但這些可能讓烏克蘭感到失望。

另一位歐盟官員說，歐盟不太可能提供烏克蘭候選國的身分，比較有可能的情況是，在協定內進行更多的合作。

歐盟周三的制裁是針對160名人士，包括國會議員和14名大號人物，涵蓋國有的俄羅斯國際航空總裁。

歐盟還禁止了航海技術的出口，並防止俄方個人或公司利用加密資產來規避制裁。

新措施包括禁止與白俄羅斯央行進行交易，並將白俄三家銀行逐出SWIFT國際支付系統之外。歐盟此前已將7家俄羅斯銀行逐出SWIFT。