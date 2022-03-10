國際股市報復性反彈，台股今天也一吐悶氣，在電子、金融股強彈下，指數終場以17433.2點作收，上漲417.84點，漲幅2.46％，成交金額3513.46億元。

集中市場除了紡織類股下跌外，各大類股收漲，電子股台積電(2330)漲幅達到3.35％，台達電(2308)漲幅亦超過5％，帶動整個電子股類股上漲2.95％；而近期受俄債影響的金融股，在金控股普遍反彈3％下，金融類股漲幅達2.83％。

分析師指出，國際股市風險還是圍繞在俄烏戰火、通膨及升息，在股市恐慌性賣壓宣洩後，短線暫時出現止跌，但俄烏戰火不代表已經停止，且原物料價格迅速攀升，全球系統性風險高升，全球資金快速回流美元避險，風險變數仍多。

亞幣近期快速貶值，也引發外資在台股的逃難潮，本周二出現單日賣超高達823億元，昨天台股反彈，外資仍賣超318億元，由於國際情勢依舊不穩，外資在台股具有主要掌控權，外資何時止賣是觀察重點。

技術面方面，日KD今天交叉向上，有機會進入短多循環，不過，月線及季線都還是呈現下彎，指數往上壓力沉重，預期短線在半年線及本周二的相對低點16800點附近反覆震盪打底。