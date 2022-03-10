可訓練手眼協調的山坡塑木樁較不多見，可提供6歲至12歲兒童使用。（周麗蘭攝）

新完成的陽光天幕可供表演，登場者的感覺像巨星登場。（周麗蘭攝）

斗六市公所去年3月改造7.9公頃環保運動公園為「膨鼠森林公園」，目標是成為雲林縣指標性公園，本月底即將完工。斗六公所將在本周末12日、13日舉行首屆斗六市長盃滑輪溜冰錦標賽，膨鼠森林公園將開放參觀，溜冰場先啟用。

改造後的「膨鼠森林公園」保留大草坪，不砍一顆樹，塑造人文與自然交融的環境，新增設陽光天幕、遊客中心、乾式噴水池、橡木果山丘遊戲場、歇腳森林廣場、膨鼠森林市集大道，溜冰場、大草原維持原貌。

馬賽克的松鼠塑像令人驚豔，橡木果山丘遊戲場以松鼠為設計概念，小朋友可從橡果入口從溜滑梯滑下，也可以順著人工滑草場溜下，旁邊還有可訓練手眼協調的山坡塑木樁。

斗六市長林聖爵表示，膨鼠公園進度目前已90％，24日將竣工，12日登場的首屆斗六市長盃滑輪溜冰賽將於膨鼠公園內的溜冰場舉行，屆時先開放使用2天，4月初將正式啟用。

膨鼠森林公園的前身是環保、運動2座公園，緊鄰雲林縣議會旁，是已故縣長廖泉裕任內闢建，面積約7.9公頃，目標為保留一塊綠地，維持迄今近30年。

斗六市是縣治所在地，斗六市長林聖爵上任後希望有一座星級公園作為雲林的公園指標，吸引外縣市民眾前來，因此改造斗六環保運動公園成為膨鼠森林公園。

林聖爵表示，膨鼠森林公園到台大雲林分院約2公里遠，一端是醫院、一端是公園，改造過程中也已爭取到中央補助「斗六市公理路及人文公園周邊人行環境建置計畫一、二期」工程，繼續打造斗六市區最大的人行步道網，也方便病患與家屬步出醫院到公園。