台中市府建設局啟動「和平區環山部落南湖溪新建吊橋」工程，總經費5500萬元，新建長約100公尺、寬2公尺新橋，改善當地簡易流籠設施運送人力及農產品的危險情況，提供居民安心、安全的生活環境，預計明年5月完工。

建設局長陳大田表示，和平區腹地遼闊、占地寬廣，當地農業發展蓬勃，環山部落族民常年沿南湖溪兩岸種植經濟作物，受限天然地勢影響，生活機能困乏，僅倚靠簡易「流籠設施」運送人力及農產品往返彼岸，然而流籠遇風容易搖晃非常危險。

陳大田強調，市長盧秀燕特別指示建設局協助處理，積極協調各單位並爭取執行經費下，此案已於2月15日開工，工期450日曆天，預計明年5月完工。

該工程現階段辦理河谷施工便道建置工程及施工範圍環境整理作業，施工階段不影響民眾進出果園，廠商克服路途遙遠及艱巨的環境條件，持續兼顧施工品質及工程進度，期盼早日完工解決地方交通困境。