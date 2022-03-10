110學年度大專棒球聯賽（UBL）公開二級來到最後一天賽程，攸關2張升級的門票，萬能科大靠著逸信．阿娜斯127球完投9局、飆出12次三振，以6比3擊敗吳鳳科大，暌違6年重返公開一級。

只要贏球就能搶下首張重返公開一級門票，3局打完還以1比3落後的萬能在4局下展開反撲，2出局後靠著2次觸身球、1次四壞保送及3支安打攻下4分逆轉，6局下再下一城添得本險分，終場就以3分差勝出。

萬能此役能夠贏球的最大功臣就是先發投手逸信．阿娜斯，他用127球完投9局、飆出12次三振，被敲4支安打另投出4次保送、失3分，助隊重返公開一級。

本屆萬能預賽E組4場全勝、複賽5場全勝挺進決賽，4強決賽取前2名升上公開一級，萬能決賽首戰以7比3擊敗高雄大學，昨天4比14不敵中信學院，今天關鍵戰成功搶下，繼104學年度後重返公開一級。

而高苑科大、嘉藥科大本屆UBL公開一級預賽吞下1勝14敗，下一學年度將降下公開二級，這也是高苑科大創隊後首度被降下公開二級。