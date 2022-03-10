敢愛敢恨的大S（徐熙媛）日前二婚嫁給韓國男星具俊曄，但她事前沒告知S媽和家人，報導出來前一天才通知媽媽，惹得S媽當場發飆，揚言不會與具俊曄見面，昨(9日)晚她更生氣暗嗆女婿「搶我女兒」，事隔一天後，S媽今稍早受訪似乎消氣了，直言：「畢竟是自己的孩子」，家家有本難念的經，更透露最生氣大S一點不是閃婚，而是讓她在媒體面前失去信用。

大S在38婦女節當天轉發具俊曄文章，同步官宣兩人異國戀開花結果結婚，具俊曄表示去年大S離婚後兩人才重啟聯繫，雖還沒見到面，兩人就生起愛的火花開始交往，又因疫情非家屬不得入境台灣，具俊曄便開始對大S求婚，最終大S點頭答應，而昨抵達台灣的具俊曄，再過9天就能和大S一家團聚。

然而大S先斬後奏的性格讓S媽既憤怒又傷心，先是揚言此生不會見新女婿，又放話以後不會再管大S的事，要女兒也別管她，雙方關係降到冰點，小S出面緩頰，S媽才勉為其難答應和具俊曄見面，昨晚S媽難掩怒火，連發兩張兩隻公雞互鬥的照片，寫下：「不要來強（搶）我的女兒、兒子、我啄死你」，似乎對新女婿仍有不滿。

對此，小S嘆了口氣，認為媽媽對大S的真實心情其實是「又愛又擔心」，因刀子口豆腐心才說出這些狠話，稍早據《三立新聞網》報導，S媽語氣虛弱回應目前和大S冷戰中，沒講電話也沒碰面溝通，但她似乎已經不在氣頭上，態度大轉稱是小事：「畢竟是自己的孩子」，並澄清最氣的不是女兒閃婚，而是大S自己突然公開消息沒先跟她說，害她被媒體追殺，擺明就是在陷害自己的母親，「因為她不跟我講，媒體會覺得我都不說真話，你也知道我們一家人從來不說假話的」，也說歷經此事開始想開、修養變好，至於願不願意見具俊曄？S媽沒給明確答案，只淡淡說：「都不重要」。