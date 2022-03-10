台灣大哥大旗下音樂串流平台MyMusic會員中心成立至今已舉辦超過200場活動，包括現場演唱會、明星粉絲見面會、人氣Podcast同樂會、藝文展演等多元的會員專屬活動，帶動2021年整體會員活動參與率年成長達130%，「黑鑽VIP」會員數年成長也有將近兩位數。

台灣大哥大表示，MyMusic擁有一站式聲音服務優勢，持續發揮線上與線下整合綜效，除了提供千萬首音樂曲庫與Podcast節目的聆聽服務，更延伸出多樣的娛樂體驗活動。從MyMusic會員大數據發現，「藝文展演」類型活動深受會員歡迎，去年會員參與率年成長更超過121％，僅次於最熱門的演唱會活動。

MyMusic會員中心目前已推出多檔展演活動，其中，去年風靡全球的《teamLab未來遊樂園》，活動上線首日就有超過千位MyMusic會員領取購票優惠，今年MyMusic也已帶來《漢斯季默：好萊塢王者之音》音樂會、《南村有歌》音樂會，以及睽違10年再次來台展出、現正展覽中的《永恆慕夏-線條的魔術》購票活動，四月更將推出由知名作家謝哲青主講的《遇見慕夏的浪漫與永恆》線上導覽課程，讓喜愛慕夏的會員重溫展覽內容。