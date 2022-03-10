一名擔任社區保全的男網友分享，他愛上一位皮膚白皙、胸部又大的越南女看護，兩人交往後經常在車上愛愛，只是他有早洩的問題，最後女方一度劈腿和另位男同鄉交往，現在女方回頭求復合，他實在不知道該怎麼辦。

男網友在論壇《Dcard》感情板發文，稱他畢業後為了準備國考，在一處社區擔任保全，意外發現該社區有一名皮膚白，胸部又大的越南籍女看護，便趁著女看護推阿嬤至中庭散心時上前搭訕，而女看護來台多年，中文相當流利，兩人一拍即合，迅速墜入情網，經常租車去外縣市玩，也常在車上發生性關係。

原PO表示，但他不曉得是受汽車空間影響，或是心情太緊張，導致「下面不持久」，女看護每次都會調侃說「哥哥很快，不行，too early」，但他的小兄弟總是不爭氣，因此女看護逐漸冷淡，不接電話也不回訊息，甚至被他目擊到女方緊牽著另位男同鄉的手。

原PO分享，他因為在上班途中跑去找女看護而被社區主委罵，所幸辭職不幹，豈料，女看護又突然聯繫他，哭著求復合，讓他心情五味雜陳，雖然想答應復合，卻害怕自己在性方面無法滿足女方。

文章曝光後，許多網友留言嘲諷，「台男悲歌…有早洩趕緊去看醫生吧，不然再給你10個越南女孩子還是會走向同樣的結果」、「放生吧！上下你都餵不飽的！」、「這是一個三秒俠被越南女嫌棄的故事」、「台灣之恥」、「不好好準備國考，弄什麼越南妹」、「你一定會被綠」；也有網友懷疑文章真實性，直說是創作文。