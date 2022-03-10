60歲林姓男前年6月遭毆傷前往汐止國泰醫院治療，曾姓醫師診斷為「肺炎」，並予以插管治療，林男卻在2天後因腦出血死亡，家屬認為醫師誤診，並未對症下藥，控告醫師過失致死罪，士林地檢署偵結，依法醫解剖鑑定報告，認定林男因肺炎、敗血症導致腦出血等併發症，曾姓醫師已盡注意義務，處置得當，予以不起訴。

林男的兒子提告稱，前年6月15日發現父親遭不明人士毆打，臉部紅腫流血，因而送醫治療，曾姓醫師診斷罹患「肺炎」，並採取檢體進行COVID-19篩檢，結果為陰性，卻忽略臉部有明顯瘀傷，並未對腦出血、腦栓塞進行治療，6月17日因腦出血死亡，曾醫師以「自然死」開立的死亡證明書，顯示未對腦出血病症有任何診治，涉犯過失致死罪嫌。

曾姓醫師說，病患急診稱，與人發生衝突有頭部外傷，與醫護人員對答清晰，顯示並未有腦部傷害，經過X光片、電腦斷層掃描，顯示是雙側肺炎，疑感染新冠肺炎，因而安排入住負壓病房，如不插管恐有生命危險，經家屬同意後進行治療，診治方向並無錯誤。

檢察官相驗後，認定死因是嚴重肺炎合併敗血性休克與多重器官衰竭死亡，並根據文獻記載，濾過性病毒併發心臟病、腦出血的比例為正常人6倍，因而認定腦出血病徵，為本身肺炎、敗血症惡化所致。曾姓醫師，在執行醫療過程中，已盡注意義務，作出相關醫療處置，難以認定醫師對於林男死亡有何可歸責之處。