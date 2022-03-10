曾有釣客於虎頭埤釣獲50多台斤大頭鰱。(虎頭埤風景區管理所提供／曹婷婷台南傳真)

虎頭埤風景區3月27日將舉辦「2022虎頭埤神釣手，外來魚種out」釣魚比賽。(虎頭埤風景區管理所提供／曹婷婷台南傳真)

虎頭埤風景區有「台灣第一水庫」之稱，卻面臨外來魚種入侵問題，目前原生魚種僅剩2種，園區27日將舉辦釣魚比賽，不分年齡、性別皆可參加，比賽目標魚為外來魚種，第1名可獲獎金5000元、釣魚月票3個月，當天入園釣魚的遊客，可享10元優惠票優待。

虎頭埤風景區管理所指出，外來種生物問題是台灣埤塘共同面臨的嚴重課題，虎頭埤水域生態豐富，水庫中魚類以參條（台語：苦槽仔）、琵琶鼠、吳郭魚、珍珠石斑、紅尼羅為優勢種，原生魚種只剩參條、極樂吻鰕虎2種，其餘都以外來魚種居多。另也曾有釣客於此釣獲七星飛刀的紀錄。

市長黃偉哲表示，外來種生物對既有棲地生態有威脅，呼籲遊客不要再野放任何外來種，也禁止民眾或宗教放生，避免外來種問愈來愈擴大。

觀光旅遊局長郭貞慧指出，3月27日舉辦「2022虎頭埤神釣手，外來魚種out」釣魚比賽，當天購票入園後至下午4點舉行，不分年齡、性別皆可參加，但需自備釣竿及餌料，比賽目標魚為外來魚種，包括吳郭魚、紅尼羅魚、團頭魴（武昌魚）、斑駁尖塘鱧(筍殼魚)、草魚、線鱧(泰國鱧)、小盾鱧（魚虎）、馬拉關麗體魚(珍珠石斑)、琵琶鼠魚、黑鰱（大頭鰱）、白鰱（竹葉鰱）、鯰魚、蟾鬍鯰（土虱）等。

釣魚比賽獎勵方式分別為第1名（1名）可獲5000元獎金及釣魚月票3個月；第2名（1名）3000元獎金及釣魚月票2個月：第3名（1名）2000元獎金及釣魚月票1個月；第4、5名（各1名）均可獲1000元獎金及釣魚月票1個月；另還有大尾獎（1名），以當日釣獲各類魚獲，不分魚種取最大尾計算，重量最重者獲勝，可獲獎金1000元、釣魚月票1個月。