警方查扣現金155萬餘元、靈骨塔客戶資料、特斯拉汽車2輛及BMW汽車1輛。（翻攝畫面）

警方查扣現金155萬餘元、靈骨塔客戶資料、特斯拉汽車2輛及BMW汽車1輛。（翻攝畫面）

協助代銷靈骨塔詐騙 不法所得逾1300萬元

28歲林姓男子夥同同夥籌組詐騙集團，專挑要銷售靈骨塔的民眾下手，謊稱只要在靈骨塔上裝飾珠寶等物，就可高價售出，誘騙被害人不斷投入資金、房屋抵押借款，不法所得逾1300萬元，還高調購買名車炫富，永和警分局循線逮捕林嫌等4人，訊後依違反《組織犯罪防制條例》、詐欺等罪嫌移送法辦。

警方調查，林嫌專挑要銷售靈骨塔的民眾下手，先以協助銷售為理由接近，進一步再編織各項詐欺劇本，告知被害人投資裝潢手中的靈骨塔，價格將翻漲數倍，若被害人無現金，則誘騙被害人拿出房屋抵押借款，粗估不法所得逾1300萬元。

林嫌得手後高調購買特斯拉、BMW等名車炫富，引來其中成員不滿，去年還在桃園市龜山區上演街頭全武行。永和警分局獲報循線逮捕林嫌等人，查扣現金155萬餘元、靈骨塔客戶資料、特斯拉汽車2輛及BMW汽車1輛，訊後依違反《組織犯罪防制條例》、詐欺等罪嫌移送法辦。

永和警分局呼籲，若遇類似詐騙案件可撥打警政署165反詐騙專線或電洽110等方式請求協助求證，提高警覺，避免受騙上當。