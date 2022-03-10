「印度神童」阿南德日前曾指出，3月16日及4月13日這兩天，金融投資等市場將會有重大改變，將影響世上每個地區的經濟及個人收入，離最近的3月16日僅剩6天，他也再度警告全世界，5月前要小心金融泡沫化、地緣政治、卡拉薩爾帕瑜伽與木興火星合相作用、財富版圖移動及加密貨幣等區塊鏈，提醒從事何投資及消費行為，都要比平常保守。

阿南德於個人YouTube頻道《Conscience》中表示，世界受到卡拉薩爾帕瑜伽（KALA SARPA YOGA，印度星盤）及「火星土星合相」雙重負能量夾攻，導致全世界的情況都不樂觀，包括香港受到新冠肺炎影響，死亡率攀世界第一，南韓則是單日確診人數高達34萬，為世界疫情第二嚴峻的國家，另外俄烏戰爭震盪全球金融市場，對經濟造成嚴重衝擊。

阿南德說，因俄烏戰爭的關係，3月16日這天全世界將有巨大轉折，尤其是經濟與能源受到的影響最大，股市恐會崩盤，經濟也可能泡沫化，他也預測在5月就會慢慢出現轉機。

不過阿南德也示警，在5月前人們仍要持續注意5件事，包括金融危機、地緣政治、卡拉薩爾帕瑜伽與木興火星合相作用、財富版圖移動及加密貨幣等區塊鏈問題，因此從事任何投資及消費行為，都要比平常保守。同時他也強調，新冠疫情、地緣政治及能源危機，仍是全世界正在面臨的3大課題，所以要更加小心。

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