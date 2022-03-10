「2022台北杜鵑花季」即將在3月12日下午2時舉辦「杜鵑花音樂會」，每年吸引萬人朝聖大安森林公園，本次邀請到重量級卡司，包含創作王子－黃霆睿、金曲謎樣新人？te壞特、義大利籍型男歌手－吳子龍Giovanni、人氣樂團旺福以及壓軸暖心獻唱的甜美歌手郭靜，還有許多有趣又好玩的手作文創市集，歡迎大家一起提前共度浪漫的白色情人節。

台北市政府觀光傳播局表示，音樂會當天上午11時30分先由超人氣的三麗鷗「大耳狗喜拿」見面會拉開序幕，只要在花季期間利用「台北通」APP集滿「賞花集點趣」任2點，就有機會兌換見面會號碼牌，與可愛的「大耳狗喜拿」近距離接觸合照，活動限量開放30組民眾，1組以6人為限，當天早上11時開放兌換號碼牌，數量有限，趕快來參加。

觀傳局說，今年首次與旅行社合作推出「2022台北杜鵑花季」限定遊程，透過串聯台北市景點可以發現台北市的美麗風景、杜鵑花季的爭妍鬥麗，同時還能探索城南無圍牆博物館，零距離體驗台北的人文風情，期望民眾可以藉由實際走入在地，進而更加認識台北之美，同時還能感受到台北城南地區的文化與溫度。

觀傳局指出，今年北北基好玩卡也響應杜鵑花季活動，推出「2022台北杜鵑花季」限定版「漫步美食餐飲券」，3月1日至5月31日期間限定販售，每份原價100元，越早購買折扣越多，推廣線上訂、即刻用、零接觸交易，並適用於台大公館、永康等商圈超過30家特約合作店家，物超所值，賞花吃美食，視覺味蕾雙重饗宴。

另外在花季期間舉辦「Instagram徵圖大賞」活動，只要將在「2022台北杜鵑花季」拍攝的照片上傳至自己的Instagram並[email protected]及hashtag＃taipeitravel、＃台北杜鵑花季IG徵圖大賞，同時將個人Instagram帳號設為公開，就有機會抽到北北基好玩卡推出的「漫步美食餐飲券」，還可以刊登照片在「2022台北杜鵑花季」官網上讓更多人看到！除此之外，今年也推出「2022台北杜鵑花季」限定的Instagram專屬濾鏡，以杜鵑花季的標語「屬於我們的約定」進行設計，歡迎大家與親朋好友們一起來實現屬於你們的約定。

觀傳局提醒民眾參加「2022台北杜鵑花季」系列活動須遵守相關防疫規定，全程佩戴口罩、禁止飲食、手部消毒、進行實聯（名）制登記並做好自我健康管理，歡迎民眾在防疫之餘走出戶外賞杜鵑、逛商圈，保持心情愉悅身體健康。