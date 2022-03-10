另外，由於視障者過馬路只能靠「聽」辨別路況，但台北市目前僅有187處有聲號誌，有些地方因車流量大，號誌音量過低，讓視障者窒礙難行。（北市交通局提供）

雙北市共有1.4萬名視障者，台北市交通局3年前「台北好行」App開發視障專屬介面，現有8條路線、243輛公車可提供預約服務，但不少視障者反應供不應求，還常被公車司機漏接，市府預計年底再增5條，2025年全市將達29條，另有2處路口結合有聲號誌，透過藍芽連線播報綠燈秒數，今年將再新增8處路口，讓視障者通行更方便。

據統計，全國約有5.5萬名視障人士，雙北就有1.4萬人，占全國4分之1，這群人卻難以享受便捷的大眾運輸，為此交通局於2019年更新既有App功能，設計視障者使用介面，不僅能查詢雙北600條公車路線，也能線上預約8條公車路線，再透過車機通知公車駕駛。

不過許多視障者抱怨路線過少，也常被駕駛漏接，交通局運輸資訊科長林育生指出，現已優化相關功能，除南京幹線、212、292等8線公車外，現已透過愛心卡比對，篩選出視障者較常搭乘21條公車路線，今年會先擴增5條，預計3年內能完成後續16條施作。

另外，由於視障者過馬路只能靠「聽」辨別路況，但台北市目前僅有187處有聲號誌，有些地方因車流量大，號誌音量過低，加上當地住戶反應有聲號誌太吵影響安寧，因此台北市去年底於大同區承德庫倫、酒泉大龍2處路口，試辦「台北好行」App結合有聲號誌功能。

林育生解釋，當視障者接近路口時，藍芽將自動連線觸發有聲號誌，不僅能讓當事人掌握路口資訊，同時也會播報綠燈剩餘秒數，共有40人次參與測試，滿意度為82.5％，今年底將新增8處，也會持續蒐集使用者意見優化App功能，將視使用者需求增建，不排除持續擴大設置。