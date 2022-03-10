李麗芬寶刀未老，一連帶來多首經典歌曲。（年代提供）

唱紅《得意的笑》的資深歌手李麗芬上年代《那些年。那些歌》節目，聊當年勇闖歌壇的精采故事。李麗芬19歲參加民歌比賽，初試啼聲以超實力奪下冠軍寶座，把同屆參賽的蔡琴、鄭怡都晾在一旁，因而和音樂結下不解之緣。她難得現身節目錄影，面容體態保養得宜，自爆是「超級背殺」，走在路上經常被搭訕。

2018年無黨籍台北市長參選人吳蕚洋，無預警在辯論會上高歌，讓〈愛江山更愛美人〉一曲再翻紅，讓原唱李麗芬暫別歌壇多年後，以超高關注浮出螢光幕。李麗芬寶刀未老，演唱〈愛江山更愛美人〉、〈得意的笑〉、〈愛不釋手〉等名曲，皆為70年代最火紅的電視劇主題曲，被主持人陳國華捧為戲劇原聲帶始祖。

李麗芬回想當年因參加民歌比賽出道，同期參賽者競爭相爭激烈，包含民歌天后鄭怡，以及有「絲絨歌后」封號的蔡琴，李麗芬無懼勁敵一路過關斬將，風光捧回冠軍獎盃，也因此為歌手之路奠下基石。雖代表作都是中國風的曲子，但她早期是唱西洋歌曲，首張專輯是以雷鬼曲風挑戰當年的流行音樂市場。

62歲的李麗芬留著一頭烏黑秀髮，因這頭招牌長髮常被路人搭訕，更自誇是背影殺手。她多年前結束了30年的婚姻路，對愛情依舊保持豁達的心，因生性崇尚自由、不喜歡被約束，笑說個性可能在西方市場更吃得開，不適合和東方男人相處。《那些年。那些歌》每周六、日晚8點於年代MUCH38台、壹綜合台MOD312播出。