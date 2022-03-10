睽違68天，本土終於出現「0個案」，民眾最關心何時可以打開邊境或是完全不必配戴口罩？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，「時機未到」。至於入境人數大增兩千多人，是否與７日後來台人數變多有關，陳時中表示，本周五會進行初步統計，區分有無居留證者再進行報告。

今天雖本土0個案，但境外個案卻高達82案。陳時中表示，昨天入境者有2505人境，有65人驗出陽性，陽性率為4.23%。今日上午則有270人入境，驗出4人陽性，昨日境外移入有74例為近來次高，今天82例為近期最高。

他指出，目前國際來看約有180幾萬確診，但前兩天都低於150幾萬，而死亡個案有8千多例，昨天死亡個案為四、五千人，全球六大區域的數字都降低，只有目前西太平洋區域個案數仍上升。

國內邊境入境人數增加，外界認為與3月7日開放商務客來台有關，陳時中表示，本周五會進行初步統計，區分有無居留證者再進行報告。

至於針對陽性率某些國家較高，台大公衛學者陳秀熙建議，可先針對各地群體免疫高的國家優先開放或縮短檢疫，例如「歐美優先、亞洲國家後」。

對此，陳時中表示，都在考慮範圍內，近來東南亞班機陽性率達10%陽性率相對高，但並非一天能判定，會請外館多解。對於未來邊境解封，包含國內外疫情、入境遵守防疫措施、疫苗覆蓋率等，都是觀察指標。

境內部分，目前要在觀察多久，可以鬆綁用配戴口罩？陳時中表示，「沒有這樣的時刻表」，我希望大致上開放，還是能配戴的時候盡量戴，不但是對新冠肺炎有效果對其他呼吸道傳染病也會有效果。