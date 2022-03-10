現在家庭成員少，不少人家中只有自己一個小孩，若是有兩位以上的手足就算多了，不過近日就有一名網友表示自己家中共有16個小孩，雖說大家都算名義上的兄弟姐妹，但其實並非所有手足都有血緣關係，他分享了家中成員的組合經歷，讓看過的網友都不禁大喊「這也太複雜！」

有人敢嫁給我嗎？我有10個姐姐3個妹妹。(圖/翻攝自Dcard)

Dcard上一名網友分享了自己有十個姐姐三個妹妹，不曉得有沒有人敢嫁給他？他表示爸爸有過三段婚姻，因此才會有這麼多的兄弟姐妹，在眾多的兄弟姊妹當中，共有十三女三男，原PO提到爸爸先與大媽結婚後生了兩個女兒，不過大媽原本就有四個女兒，因此在這段婚姻中爸爸共養育了六個孩子，而在第二婚姻，也就是原PO的媽媽，她與原PO爸爸生了原PO及原PO的妹妹，而原PO媽媽在過往的婚姻中也生了兩個女兒，因此爸爸在第二段婚姻中養育了四個孩子，最後則是小媽，小媽與原PO爸爸生了雙胞胎都是男生，不過小媽原本也就育有四個女兒，因此爸爸在第三段婚姻中共養育了六個孩子。

原PO提到家中的十六個孩子中，異父異母的有六個姐姐兩個妹妹，同父異母的有兩個姐姐兩個弟弟，同母異父的有兩個姐姐，同父異母的有兩個姐姐，同父同母的只有一個妹妹，這讓他不禁表示酒店旗下的小姐也沒他的手足多。

網友表示看完頭都暈了。(圖/翻攝自Dcard)

底下網友紛紛留言看完頭都暈了，不少人疑惑到為什麼原PO爸爸會願意撫養毫無血緣關係的小孩，不過也有人稱讚原PO的爸爸負責也愛小孩，是難得一見的好男人，更是有人推薦原PO可以畫個關係圖，如此複雜的家庭關係也讓網友們表示「到底看了什麼？」、「頭真的好暈」、「確定記得誰是誰嗎？」。