清明連假期間，往返台東綠島船班次銳減，綠島居民嘆有家歸不得。（蔡旻妤攝）

清明連假期間，往返台東綠島船班次銳減，綠島居民嘆有家歸不得。（蔡旻妤攝）

清明連假將至，許多外地遊子都會回鄉祭祖，然而，台東縣綠島鄉居民卻面臨有家歸不得的窘境。綠島鄉代表王姷力指出，往年動輒20班往返台東至綠島的交通船，今年銳減剩12班；同時更因連假，船票早被遊客訂滿。對此，綠島鄉長謝賢裕表示，有2艘船正在歲修，已請台東縣府向台灣港務股份有限公司高雄港務分公司協調中。

「訂不到回綠島的票，班次少、票又已經賣光了！」王姷力表示，近期陳情電話接到手軟，許多居民紛紛向她陳情「清明連假有家歸不得，該怎麼辦？」據了解，台東縣兩離島對外交通仰賴空運及船運，由於東北季風旺盛，風速導致飛機常停駛，往返台東及綠島的交通船，就成了島上居民最重要的聯外交通工具。

王姷力痛批，「一個國際觀光島嶼，海底資源享譽全球，交通卻是來不了、去不得」，為了連假船票，讓鄉親、遊客及島上的旅宿業者既恐慌又無助，有的鄉親手腳較慢，稍晚訂票就回不了家，因此無法返鄉掃墓。

此外，近期疫情趨緩，綠島許多飯店、旅宿業者已做好萬全準備，就等著迎來第1個賺錢的日子，船班銳減，也讓業者大嘆「船不來，民宿空房間愈來愈多，難得的連假商機恐怕要泡湯了」。

王姷力說，往年至少有19至22班的航班，呼籲船公司學學小琉球，應多考量民眾需求，不要只站在資方立場，也懇請船公司務必加開班次。

對此，謝賢裕即刻回應，已向縣府交通事務科聯繫，據他了解，往返台東及綠島原有5艘船在跑，不過其中2艘正在歲修，目前僅剩下3艘，船班也因此減少。目前距離清明連假還有一些時間，已請縣府趕緊向高雄港務分公司反應，近期將持續關心，讓鄉親、遊客都能訂到船票。