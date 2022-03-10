連鎖餐飲集團漢來美食(1268)受國內疫情升溫影響，2022年2月自結合併營收3.12億元，較1月4.12億元減少24.29％、較去年同期4.02億元減少22.47％，為近4月低點。累計前2月合併營收7.24億元，較去年同期7.38億元小減1.93％，仍為同期第三高。

漢來美食表示，1月下旬國內疫情再度升溫，民眾對疫情態度觀望連帶影響聚餐意願，旗下品牌又以主力的「漢來海港」自助餐春節期間業績所受衝擊最大，桃園及高雄兩大傳播鏈的所屬地區分店，在進入2月陸續接到訂位延期或來電取消。

所幸，漢來美食1月下旬在遠百竹北店新開的「上菜」及「漢來上海湯包」2家分店，以及高雄漢來飯店45樓改裝重新開幕的「焰」鐵板燒與牛排館，均延續開幕以來的超強人氣，業績在春節期間同樣表現亮眼，有效挹注2月營收動能。

展望後市，漢來美食認為，隨著疫情指揮中心宣布國內疫情已趨緩且穩定控制，3月起正式放寬防疫措施，可看出國內因應疫情變化決策明快有效，衝擊時間越來越短，後疫情時代下的餐飲業業績已有相對支撐，今年營運後市可期。

漢來美食表示，今年將以既有品牌優化及台北南港漢來飯店開幕為重點工作。同時，將持續優質品牌經營及展店計畫，並推出更多常溫食品及冷凍熟食產品深耕電商市場，搶占不同客層市占率，相信營運策略規畫將能具體反映未來獲利成長，以創造穩定的股東報酬。