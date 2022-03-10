取消內側車道進行機車並新增機車左轉停等格，讓騎士可以自由選擇待轉與否。（吳建輝攝）

在工藝中心前還加了一個右轉機慢車優先道。（吳建輝攝）

二工處南投工務段長蔡宜宏表示，因為相關單位剛好有地下管修工程，因此趁著路面刨除整新的時候，來進行標線改善工程。（吳建輝攝）

南投縣二工處目前正在進行台14線草屯路段標線整修工程，不僅有偏心式左轉車道，就連機車都可以自由選擇是否待轉，有民眾說草屯進步了，終於有一條正常的路可以走了，但也有民眾認為，新的標線可能要學習很久，或許會有一段陣痛期需適應，希望相關單位能加強宣導。

台14線中正路草屯路段，是草屯鎮內重要道路之一，兩旁有草屯分局、旭光高中、南開科大、工藝中心等車流量大，最近二工處正在進行標線整修工程，雖然未完成，但已經引發當地民眾討論，評價兩極，民眾在網路上討論，對於全新的路線路標該如何使用，都有不同的看法。

贊同的民眾說，「偏心式左轉道」是國外常用的設計，現在路肩汽車公車可以停，內外車道機車都可以走，進學校的校門也不用兩段式轉，相信大家只要願意照著標線與燈號走，相信就不會有問題；反對的民眾則說，這條路這麼大條，車速又都不慢，如果沒有兩段式左轉感覺騎機車會很危險。

二工處南投工務段長蔡宜宏表示，因為相關單位剛好有地下管修工程，因此趁著路面刨除整新的時候，來進行標線改善工程，採用國內罕見的「偏心式左轉設計路口」，透過中央槽化線來引導車輛，並增設左轉車道，提升直行車的順暢度，新增的機車左轉停等格，讓騎士可以自由選擇待轉與否。

蔡宜宏說，原本近20公尺寬的路面，雙向每個車道都近5米寬，這次將車道寬度縮減，在工藝中心前還加了一個右轉機慢車優先道，所有的標線都與相關單位進行多次會勘與討論才定案，希望讓所有用路人都能享受良好用路品質，呼籲所有用路人都能遵守號誌標線，互相禮讓，民眾的意見也會參考，但原則上維持現有標線規劃。