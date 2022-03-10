宜蘭縣長林姿妙的女兒林羿伶涉貪，宜蘭地院裁定40萬元交保，宜蘭地檢署今提出抗告，林姿妙今至新北市政府與新北市長侯友宜同台宣傳綠色博覽會，被問到會替女兒喊冤嗎？林姿妙面對媒體鏡頭，未做出任何回應，場面一度尷尬，幕僚連忙出面打圓場，要媒體問跟活動相關問題。

媒體追問新北市長侯友宜，對於林姿妙捲入貪污弊案，覺得她是被冤枉或被特別鎖定嗎？及是否擔心自己會成為下一個林姿妙？侯說，身為市長跟縣長只有一個目標，「好好努力做事」。

侯友宜今和林姿妙同台宣傳綠博，被問到同台是要聲援林嗎？侯友宜表示，上任3年來一直希望大台北生活圈，北北基桃宜大家能夠共好，有很多區域合作議題都會半年合作一次，跟宜蘭合作項目有11案，目前已完成5案，今年綠博與宜蘭繼續攜手合作，這幾年看到林姿妙縣長的務實努力，希望創造宜蘭美好環境，所以每次參訪綠博他都深受感動。

林姿妙則說，侯友宜市長這幾年都有參與綠色博覽會，他認為保護地球非常有意義，讓地球能永續發展，大家互相扶持。