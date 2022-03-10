南韓大選結果今（10）日出爐，結果由在野黨國民力量黨候選人尹錫悅勝選，其得票率僅領先共同民主黨候選人李在明0.8％，以極些微的領先完成政黨輪替。中廣董事長趙少康指出，南韓第三大黨候選人安哲秀在選前6天宣布退選，並和尹錫悅進行整合，最終才促成政黨輪替，直言「在野黨領導諸公真應該發揮智慧好好參考」。

趙少康在臉書表示，他一直認為台灣的在野黨如果只會勾心鬥角、在野互打，最後結果就是讓民進黨繼續一黨亂政，為了大局著想，有時候應該「放棄小我、思考大我」，以全民利益為優先，才有機會達成尹錫悅說的「成就更好的政權交替」。

趙少康指出，在民進黨執政下，台灣人一開始打不到新冠疫苗，無辜犧牲民眾健康性命；能源政策失敗，讓台灣在近一年內密集發生三次全台大停電；開放萊豬、核食，犧牲國人食安，但仍無法加入任何一個國際組織，且蔡英文執政6年，年輕人還是買不起房子、不敢生孩子，更把台灣帶向兵凶戰危的險地，「種種劣跡罄竹難書，再讓民進黨繼續執政，則台灣危矣」。

趙少康認為，民進黨施政只會操作政治對立、兩岸衝突，在野黨該認真思考，當務之急是要把民進黨拉下台，還是只顧壯大自身政黨，「如果在野黨團結明明有機會把民進黨拉下台卻不做，那就是自私」。

趙少康指出，沒有安哲秀的支持，尹錫悅不會勝選，但沒有尹錫悅組聯合政府的承諾，安哲秀可能也不會退選相挺，這次南韓成功政黨輪替的選戰模式，應該給台灣的在野黨一些啟發。不過趙少康也說，最重要的還是國民黨自己內部必須先革新、團結，強大自己之後，才能跟其他陣營談合作。