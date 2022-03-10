世界鋼鐵協會（worldsteel）近日發布新版永續發展憲章（Sustainability Charter），中鋼公司致力ESG永續環境、社會責任及公司治理等3大面向的實踐成果通過worldsteel所要求的20項標準審核，不僅成為新版永續發展憲章簽署會員，在世界鋼鐵產業中更是推動永續發展的領先企業。

worldsteel是由世界各國鋼鐵企業、鋼鐵產業公協會及鋼鐵研究機構等約140個會員所組成的鋼鐵重要領導組織，其中主要以ESG（環境、社會、治理）面向所規劃的永續發展憲章，其中包含「應對氣候變化行動」、「循環經濟」、「環境關懷」、「安全與健康」、「員工關懷」、「當地社區」、「負責任的價值鏈」、「商業道德和透明經營」及「創新和蓬勃發展」等9項準則，相關準則不僅與聯合國永續發展目標緊密相連，更期許各會員提出ESG發展實績及作為，藉由申請憲章簽署展現出承諾永續發展的決心。

此外，worldsteel亦鼓勵鋼鐵同業不僅聚焦於優先發展項目，並互相砥礪精進，共同在鋼鐵事業突破與成長。