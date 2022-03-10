觀察近期影響盤面的兩大事件，升息議題上，聯準會（Fed）並未更加鷹派，使市場對3月大幅升息擔憂降溫，及俄烏戰事後續觀察局勢發展，及地緣政治風險引發的效應，但主計總處上調今年經濟成長率，1月出口年增16.7％，及外銷訂單呈現淡季不淡，代表台股基本面有撐，待不確定性因子消除後，金融市場可望回歸基本面，台股將展開強勢反攻。

日盛精選五虎基金投資團隊表示，Fed主席鮑爾國會聽證表示高通膨、強勁經濟需求和緊俏就業市場背景下，將在3月的利率會議上提議升息1碼（0.25個百分點），為政策行動提供明確的預測，也激勵市場信心。俄烏戰事方面，若衝突無加重跡象，對市場影響可望逐漸鈍化，台股指數將有望緩步墊高，後市關注焦點持續鎖定在能源價格走勢、供應鏈瓶頸是否加劇，及Fed會議升息議題。

日盛精選五虎基金投資團隊指出，近期台股大盤整理期間，多次利空測試，連二個交易日重挫後反彈，顯示投資信心逐漸恢復。現階段台股本益比僅14倍多，為過去10年歷史區間下緣，加上今年以來下跌幅度小於國際股市，高殖利率提供下檔保護，投資價值浮現。

預期戰爭及通膨等利空，將隨時間逐漸淡化，台股有機會跟隨強勁的企業獲利及營運展望上攻。產業方面看好半導體、5G手機、智能車、伺服器、金融股等族群，均可持續關注。