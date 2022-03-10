一名男網友在陽台地上發現不明土黃色粉末，往上一看竟是巨無霸蜂窩，讓他嚇歪直呼「差點去見佛祖了！」好險裡面是空的，而驚悚照片曝光後，也吸引了近萬人點讚朝聖，不少網友驚嘆這根本媲美裝置藝術了，但也有網友歪樓直呼，遠看這蜂窩的形狀超母湯的，難道只有我想歪嗎？

陽台驚見神秘土色粉末，抬頭一看眾人全嚇歪。（圖／翻攝自爆廢公社）

一名男網友昨在臉書社團《爆廢公社》上發文表示，他去某個客戶家工作到一半，出來陽台抽根菸，結果發現旁邊2個藍色花紋瓷器上，都有土黃色的怪怪粉末，抬頭往上一看，差點嚇到靈魂出竅，好險它是空的，要不然真的要去見佛祖了。

從照片中可見，陽台天花板上懸吊著一個巨大蜂窩，長度約有4至5個600毫升的寶特瓶那麼大，寬度也有將近2個600毫升寶特瓶，看上去怪可怕的，也讓人忍不住背脊發涼，所幸這個蜂窩早已空空如也，否則原PO恐遭殃。

驚悚照片吸引近萬名網友朝聖，引起熱烈討論，「裝置藝術，沒事」、「雞皮疙瘩掉滿地」、「這是屋主養的寵物吧」、「牠們究竟遭遇了什麼，讓牠們放棄了苦心經營到如此龐大的家園」、「除了那讓人顫抖的窩，這個椅子樣式也讓我毛毛的」。

不過，也有網友看完以後大歪樓說，只有我覺得那個蜂窩的形狀怪怪的嗎？「這個形狀讓人遐想連連」、「這蜂窩的形狀怎麼這樣？好吧！我承認我想歪了」、「把照片拉遠看，我到底看到了什麼？」、「大家不可以色色」。

如果民眾在住家騎樓、陽台附近常常發現有蜜蜂飛舞，可能是有蜜蜂在住家附近築巢了，如果發現了蜂窩也別慌張，可以撥打1999市民服務專線，或者是聯絡當地消防局尋求專業協助。